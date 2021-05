Com 'friozinho na barriga', Richarlison celebra retorno à seleção brasileira

Um dos primeiros jogadores a se apresentar à seleção brasileira, o atacante Richarlison chegou na noite de quarta-feira à Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Em sua chegada ao centro de treinamento da CBF, o jogador do Everton, da Inglaterra, comentou sobre o sentimento de voltar ao time nacional, que é comandado pelo técnico Tite.

"Na chegada, deu até um frio na barriga. Estou feliz ao mesmo tempo de estar aqui, estar representando meu país. Vamos para esses dois jogos nas Eliminatórias, vamos nos preparar bem para fazer esses dois jogos bem", revelou o atacante.

Richarlison foi um dos quatro atletas que chegaram à Granja Comary na quarta-feira. Além dele, o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, e o meia Douglas Luiz, do Aston Villa, também se apresentaram. Os quatro atletas vieram do Reino Unido e cumprirão, na bolha implementada pela seleção brasileira, as normas restritivas estabelecidas pelo Governo Federal.

O quarteto dá início aos trabalhos no CT da seleção nesta quinta-feira, com as primeiras atividades do grupo que enfrentará Equador e Paraguai pelas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Nos primeiros quatro jogos, o Brasil teve 100% de aproveitamento, ocupando a liderança da competição classificatória.

Animado com o retorno à seleção, que não se reunia desde novembro do ano passado, Richarlison quer trabalhar ainda mais forte para manter essa pegada em busca da vaga na Copa do Mundo. "A gente vai treinar, vai fazer o melhor nos treinamentos, para que possa estar em condições de jogo, na melhor forma possível, para poder dar continuidade a esse trabalho. A gente vem de quatro vitórias, estamos invictos, e temos muitos jogos pela frente ainda", finalizou o atacante.

A seleção não se reúne desde novembro de 2020, quando venceu Venezuela e Uruguai pelas rodadas 3 e 4 das Eliminatórias. O Brasil enfrenta o Equador, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 4 de junho, e viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai no dia 8, no estádio Defensores del Chaco.