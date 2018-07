Com futuro incerto, Bielsa convoca seleção chilena Apesar de ter pedido demissão no começo de novembro, o técnico argentino Marcelo Bielsa convocou nesta sexta-feira a seleção chilena para o amistoso contra os Estados Unidos, no dia 22 de janeiro, em Los Angeles. Com futuro incerto, ele espera a nova eleição para presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), entidade que comanda o futebol no Chile, para saber se ficará no cargo.