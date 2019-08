Com futuro incerto, Cueva se reapresenta e volta a treinar no Santos

A presença de Cueva foi a principal novidade do treinamento do Santos na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, na preparação da equipe para o duelo de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia estava liberado pela comissão técnica por causa de problemas pessoais.

Cueva não vinha participando dos últimos trabalhos do Santos para acompanhar de mais perto os problemas de saúde da sua filha, que nasceu prematura. Mas agora retomou a rotina de atividades no clube, ficando novamente à disposição do técnico Jorge Sampaoli.

A dúvida está sobre a possibilidade de Cueva voltar a ser aproveitado no Santos. Afinal, pelo excesso de estrangeiros e também por suas atuações apagadas desde a sua contratação, está fora dos planos do treinador e também da diretoria, que já declarou publicamente o interesse em negociá-lo.

O que pode ajudar Cueva a ao menos voltar a ser relacionado por Sampaoli, algo que não tem ocorrido desde a retomada do Campeonato Brasileiro, é a suspensão do colombiano Felipe Aguilar.

Afinal, sem considerar o costarriquenho Bryan Ruiz, sem atuar pelo Santos desde 2018, o treinador tem mais outro quatro estrangeiros à disposição para o confronto com o Cruzeiro. E como a CBF permite que até cinco jogadores nascidos fora do País sejam relacionados a cada compromisso, Cueva poderia ser esse quinto nome.

De olho no treino desta quinta-feira! Intensidade para encarar o Cruzeiro! Assista completo em https://t.co/4MmkdQk6y4 pic.twitter.com/SoganNUxQg — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 15, 2019

Se Cueva tem aproveitamento incerto no compromisso do fim de semana, quem será favorecido pela ausência de Aguilar é Victor Ferraz. Após ficar no banco de reservas no clássico contra o São Paulo, em que o time perdeu por 3 a 2 no último sábado, ele retornará para a formação titular.

Mesmo derrotado no último fim de semana, o Santos lidera o Brasileirão com 32 pontos e três de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. O elenco voltará a treinar às 10 horas desta sexta-feira no CT Rei Pelé.