Com futuro incerto, Guilherme é relacionado no Atlético-MG O técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, optou por relacionar o meia-atacante Guilherme para o jogo contra Joinville neste domingo, às 11 horas, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador tem proposta do Cruz Azul, do México, e pode fazer sua despedida com a camisa alvinegra.