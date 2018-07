Com futuro incerto, Martinuccio segue fora no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro está otimista com a possibilidade de manter o atacante Martinuccio no clube, mas o argentino voltará a desfalcar o time. O jogador ainda não teve o seu contrato de empréstimo renovado e, por isso, não foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira para o duelo com o Atlético Goianiense, nesta terça-feira, às 21h50, no Mineirão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A lista de relacionados do Cruzeiro tem 21 jogadores e duas novidades em relação ao duelo de sábado com a Portuguesa: o zagueiro Paulão e o meia Ricardo Goulart, que cumpriu suspensão automática no empate por 1 a 1 no Estádio do Canindé, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem mistério, Marcelo deve repetir diante do Atlético-GO a mesma escalação do jogo com a Portuguesa. Assim, o time vai entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Mayke, Bruno Rodrigo, Dedé e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Diego Souza; Luan e Vinicius Araújo.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados para o duelo com o Atlético-GO:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Lateral-direito: Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo e Paulão.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton, Souza, Tinga e Uellinton.

Meias: Diego Souza, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart.

Atacantes: Anselmo Ramon, Luan, Lucca e Vinícius Araújo.