Com futuro incerto, Rafael Carioca é relacionado no Atlético-MG

O Atlético Mineiro encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Botafogo, nesta quarta, no Engenhão, pela Copa do Brasil, com mistério envolvendo a sua escalação para a partida de estreia do técnico Rogério Micale e com o volante Rafael Carioca na lista de relacionados.

A presença de Rafael Carioca no grupo era incerta, pois o volante pode estar de saída do Atlético-MG. O jogador interessa ao Tigres, do México, mas como as negociações ainda não estão avançadas, Micale optou por levá-lo para o duelo com o Botafogo. A dúvida sobre a sua escalação, porém, permanece. Caso não jogue, a sua posição no meio-de-campo deverá ser ocupada por Yago.

A outra dúvida sobre a escalação do Atlético-MG é o substituto do centroavante Fred, expulso no jogo de ida com o Botafogo e que precisará cumprir suspensão automática. Rafael Moura é o seu reserva imediato, mas Micale pode apostar em uma formação com mais mobilidade no ataque, optando pela escalação de Luan ao lado de Robinho no ataque.

Micale não deu dicas nesta terça-feira sobre a formação que vai adotar no Atlético-MG, pois fechou a atividade na Cidade do Galo. Assim, o time deve entrar em campo com a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Yago (Rafael Carioca), Elias e Cazares; Robinho e Luan (Rafael Moura).

O zagueiro Leonardo Silva está recuperado de um estiramento na coxa, mas não foi relacionado por Micale porque ainda precisa recuperar o condicionamento físico para voltar a ser aproveitado. Com isso, a dupla de zaga será formada por Gabriel e Bremer.

O Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Independência, e precisa de um empate no Engenhão para avançar às semifinais.