Com futuro indefinido, Di María é relacionado para Supercopa no Real

Com futuro ainda indefinido, Angel Di María foi relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti para a decisão da Supercopa da Europa, nesta terça-feira. O volante argentino era cotado para reforçar o Paris Saint-Germain, da França, mas a negociação acabou esfriando na semana passada.

Enquanto não define onde jogará, Di María segue sendo atleta do Real Madrid , que decidirá o primeiro título da temporada nesta terça. E Ancelotti já deixou claro que pretende contar com o volante enquanto a negociação não foi concretizada. O argentino tem chances até de ser titular contra o Sevilla, em Cardiff, no País de Gales, ainda no embalo de suas atuações na Copa do Mundo.

O futuro de Di María será definido até quarta-feira, última dia da janela de transferências da Europa. Seu destino mais provável era o PSG, até que Ibrahimovic declarou semana passada que o time não precisava do argentino. Porém, outros clubes já demonstraram interesse no volante, como o Manchester United.

A lista de 22 relacionados do Real Madrid para a decisão da Supercopa conta com os três reforços do clube para a nova temporada: o costa-riquenho Keylor Navas, o alemão Toni Kroos e o colombiano James Rodríguez, artilheiro da Copa.

Navas foi listado ao lado de Casillas e do jovem Pacheco. Diego López, que deve ser oficializado pelo Milan nesta terça, já foi descartado por Ancelotti. Cristiano Ronaldo está garantido na relação, assim como Benzema, seu parceiro de ataque. O brasileiro Marcelo, que vinha sendo reserva na temporada passada, também, está listado.

A Supercopa da Europa, disputada em jogo único, reúne o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa, cujo dono do troféu é o Sevilla. Desta forma, o título europeu será decidido novamente por duas equipes da Espanha, assim como aconteceu na Liga dos Campeões, entre Real e Atlético de Madrid, em maio.