Com futuro indefinido, Diego elogia Bandeira de Mello e deseja boa sorte a Landim

Com futuro incerto, o meia Diego se manifestou nesta segunda-feira sobre as recentes movimentações políticas no Flamengo. O jogador fez elogios a Eduardo Bandeira de Mello, que está deixando o comando do clube, além de ter desejado boa sorte ao sucessor, Rodolfo Landim, eleito para a presidência no último fim de semana.

A situação de Diego está indefinida especialmente pelo pouco tempo para o encerramento do seu contrato, que chegará ao fim no meio da temporada. E também pesa para esse cenário o interesse de outros clubes, como o Santos, e também o fato de o meia não ter sido titular durante toda a temporada 2018.

Para Diego, Bandeira de Mello mudou o patamar do Flamengo no período em que esteve à frente do clube - foram dois mandatos, sendo que o primeiro se iniciou em 2013. E apontou que o dirigente deixa o clube com um legado, mesmo que o time não tenha conquistado os títulos de expressão desejado, com exceção da Copa do Brasil de 2013.

"Quero agradecer ao agora ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e toda sua equipe por esses seis anos de dedicação e profissionalismo. É verdade que nem todos os objetivos foram alcançados, mas uma coisa é certa: o Flamengo cresceu ainda mais e hoje está em um outro patamar. Não podemos ser injustos em não reconhecer o legado deixado por sua administração. Legado para o Flamengo", afirmou Diego em carta publicada no seu perfil no Instagram.

O meia flamenguista também desejou sorte a Landim, candidato da oposição que venceu a eleição presidencial do clube no último sábado. "Desejo de todo coração ao nosso novo presidente, Rodolfo Landim, o mesmo que desejei ao Eduardo Bandeira de Mello: muitas vitórias e conquistas, e que o senhor possa realizar todos os seus sonhos e objetivos como dirigente. E quando o seu nome for gritado nos estádios, que seja para te enaltecer e reconhecer tudo de bom que fez por esse clube. Aconteça o que acontecer, governe quem governar a instituição, o Flamengo deve estar acima de tudo e de todos", escreveu.

Além disso, Diego elogiou o comportamento dos principais envolvidos na eleição do Flamengo, citando Ricardo Lomba, o candidato da situação derrotado por Landim. E pediu união aos principais nomes da vida política do clube para que o time possa voltar a conquistar títulos a partir da próxima temporada.

"No sábado, aplaudiram o Ricardo Lomba. Aplaudiram Rodolfo Landim. Aplaudiram o Flamengo, porque assim que tem que ser, com respeito e civilidade. No fim das contas, todos somos rubro-negros e trabalhamos pelo Flamengo. Que os interesses pessoais jamais estejam acima da instituição, e estejamos unidos por ela. Afinal, queremos o mesmo: o clube campeão", concluiu o meia do Flamengo.