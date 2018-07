Com futuro indefinido, Gilberto comandará ataque do São Paulo contra o Avaí

O atacante Gilberto voltou a ocupar o lugar de Lucas Pratto no São Paulo no treino da última sexta e é a aposta do técnico Dorival Junior para comandar as jogadas ofensivas da equipe contra o Avaí, no próximo domingo. O jogador deverá ser titular pela primeira vez desde a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Corinthians.

Apesar de não ter participado dos treinos de terça e quarta por causa de dores musculares, Gilberto retornou às atividades na quinta e, desde então, figurou entre os titulares, posicionado como centro-avante, à frente de uma linha formada por Cueva, Hernandes, Petros e Marcos Guilherme.

Artilheiro da equipe na temporada ao lado de Pratto com 12 gols - e cinco jogos a menos que o argentino -, Gilberto tem a confiança de Dorival. Fora dos gramados, porém, sua situação continua indefinida. O atacante tem vínculo com o clube até dezembro, mas ainda não há acordo sobre a renovação de seu contrato.

O técnico Dorival Junior criticou a postura do empresário do atleta, Sandro Zardo, que há alguns dias disse que Gilberto não renovaria seu contrato com o clube tricolor. "Empresário não tem noção do clube em que ele está para declarar isso", desabafou o treinador. "Conto com o Gilberto até o final do ano, já que ele tem contrato e responsabilidade de fazer o melhor. Empresário não tem que palpitar naquilo que ele sente ou não. Conversei com Gilberto, tenho muita confiança nele".

Para o atacante Marcos Guilherme, a entrada de Gilberto no time titular no lugar de Pratto dá mais agilidade ao setor ofensivo. "O Pratto é artilheiro e costuma ficar mais dentro da área, mas o Gilberto também tem faro de gol e se movimenta mais. São diferentes. O São Paulo está de parabéns por ter dois centro-avantes de muita qualidade".

Nos treinos da semana, Dorival ainda testou Denilson, Lucas Fernandes, Thomaz, e Brenner no setor ofensivo do São Paulo. Uma das expectativas do treinador é que o time consiga explorar melhor os contra-ataques. Na sexta, uma atividade deu atenção este a este tipo de jogada.