Com futuro indefinido, Kaká cobra posição do Real Madrid

MADRI - Autor de um dos gols do Real Madrid na goleada por 4 a 1 sobre o Ajax, obtida na última terça-feira, pela Copa dos Campeões da Europa, na Espanha, Kaká segue com o seu futuro indefinido no clube espanhol. O brasileiro continua sofrendo para ter espaço na equipe titular e afirma ter o desejo de permanecer do time em 2013, mas admite que hoje não vive uma situação desconfortável com a camisa merengue.

Kaká não recebia uma chance de jogar como titular desde o fim de outubro e atuou como capitão diante do Ajax, em confronto no qual o técnico José Mourinho optou por poupar vários titulares, pois o Real já havia garantido classificação às oitavas de final da competição continental por antecipação. E, após o duelo, o craque cobrou uma posição mais clara do clube sobre quais são as suas intenções em relação a ele.

"Eu continuo fazendo o meu trabalho para ficar em Madri. Então, vamos ver o que vai acontecer e o que o clube quer. Não é uma situação confortável para o clube e para mim", afirmou o jogador, em entrevista ao jornal espanhol AS, na qual também negou ter sido procurado pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, após o astro David Beckham dizer que o clube norte-americano estava disposto a fazer grande esforço para contratar o brasileiro.

Um dos jogadores mais caros do atual elenco do Real, Kaká tem contrato com o clube até 2015, mas admitiu que ainda não sabe o que irá acontecer a partir de janeiro, quando será aberta a janela de transferências na Europa. "O clube me chamou (antes do início da última temporada) e nós não encontramos uma solução. Janeiro? Eu não sei, mas espero saber o que o clube quer. Se eles escolherem uma solução, estarei aberto para conversar", avisou.