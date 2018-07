Com G-4 garantido, São Paulo mira Sul-Americana SÃO PAULO-São Paulo e Corinthians podem fazer dois clássicos históricos no ano que vem, valendo o título da Recopa. Mas para isso o time tricolor precisa conquistar a Copa Sul-Americana desta temporada. Com a meta para a reta final do Brasileiro alcançada com a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem, o time tricolor volta totalmente seu foco para a competição continental.