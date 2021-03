Com Gabriel e sem Arrascaeta, elenco do Flamengo se reapresenta após férias

Após a conquista do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo concedeu duas semanas de recesso para o elenco principal. Com isso, a reapresentação dos jogadores aconteceu na manhã desta segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O destaque foi a presença do centroavante Gabriel, envolvido em uma polêmica na madrugada de domingo ao ser detido pela polícia em um cassino clandestino em São Paulo.

A princípio, a diretoria do Flamengo não vai multar o jogador, pois entende que ele estava de férias e o assunto faz parte da vida pessoal do jogador. Em entrevista à TV Globo na noite de domingo, Gabriel reconheceu o erro e se desculpou pela falta de "sensibilidade".

Por outro lado, Arrascaeta não esteve presente. O uruguaio conseguiu uma liberação do Flamengo para se reapresentar somente nesta terça-feira. O meia teria que voltar na última sexta por causa da escassez de voos decorrente da pandemia do novo coronavírus, mas recebeu a autorização para passar o fim de semana com os familiares no Uruguai.

Enquanto os titulares descansavam, o Flamengo disputou as rodadas iniciais do Campeonato Carioca com o time alternativo e o auxiliar Maurício Souza no comando. Cabe destacar que algumas peças do elenco principal já se reapresentaram, como por exemplo Michael, Vitinho, Hugo Souza, Pepê e Gabriel Batista, além do técnico Rogério Ceni.

Com o elenco principal reapresentado, o treinador assume o comando da equipe que vai disputar o Campeonato Carioca. O próximo compromisso do Flamengo está marcado para esta sexta-feira, às 21 horas, contra o Resende, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O primeiro grande objetivo do Flamengo na temporada 2021 é a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, marcada para o dia 11 de abril, em local ainda não confirmado pela CBF.