Com Gabriel Jesus e 4 'estrangeiros', Gallo convoca seleção sub-20

O técnico da seleção brasileira Sub-20, Alexandre Gallo, convocou nesta sexta-feira 20 jogadores para a disputa de um torneio amistoso na Áustria, em abril, que servirá como preparação para a participação no Mundial da categoria, que será disputado entre os dias 30 de maio e 20 junho na Nova Zelândia.

A relação conta com jogadores que já atuam entre os principais clubes do futebol nacional, casos dos meio-campistas Matheus Biteco (Grêmio), Boschilia (São Paulo) e Gabriel Jesus (Palmeiras) e também o atacante Judivan (Cruzeiro). Assim, eles vão desfalcar seus respectivos times em compromissos da reta final dos campeonatos estaduais.

Além disso, Gallo também chamou quatro jogadores que atuam no exterior. São eles: o meio-campistas Andreas Pereira (Manchester United) e Alef (Olympique de Marselha), além dos atacantes Jean Carlos (Real Madrid) e Caio Rangel (Cagliari).

No torneio amistoso, a seleção brasileira Sub-20 fará três jogos. O primeiro adversário será Camarões, em 10 de abril, em Pasching. O duelo seguinte vai ser contra o Catar, no dia 13, em Salzburg. Em seu último compromisso, o Brasil enfrentará Honduras, no dia 16, em Pasching.

A viagem da delegação para a Áustria está prevista para dia 6 de abril.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira Sub-20:

Goleiros: Jean (Bahia) e David (Criciúma).

Zagueiros: Luis Vinícius (Vitória), Iago (Criciúma), Bruno (Cruzeiro) e Hugo (São Paulo).

Laterais: Mateus Muller (Atlético Goianiense), Jeferson (Ponte Preta), Rodrigo (Coritiba) e Jorginho (Flamengo)

Meio-campistas: Matheus Biteco (Grêmio), Andreas Pereira (Manchester United), Boschilia (São Paulo), Gabriel Jesus (Palmeiras) e Alef (Olympique de Marselha).

Atacantes: Bruno Lopes (Criciúma), Jean Carlos (Real Madrid), Caio Rangel (Cagliari), Judivan (Cruzeiro), Ewandro (São Paulo).