Com Gabriel Jesus e Boschilia, seleção sub-20 perde de Honduras

Enquanto Marco Polo Del Nero tomava posse como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio, a seleção brasileira sub-20 dava vexame na Áustria. No último teste antes da convocação para o Mundial da categoria, a equipe do técnico Alexandre Gallo perdeu de 1 a 0 para Honduras, no segundo jogo de um triangular amistoso em Pasching. Na estreia, havia feito 3 a 0 no Catar.

A CBF não revelou a escalação utilizada por Gallo para este confronto. O treinador, entretanto, levou à Áustria apenas jogadores que não participaram do Campeonato Sul-Americano, no começo do ano. No grupo, estão jogadores como os são-paulinos Boschilia e Ewandro, os palmeirenses Matheus Muller e Gabriel Jesus e o cruzeirense Judivan.

Apesar de o torneio não ter acontecido em datas Fifa, grandes clubes da Europa liberaram seus atletas, casos de Andreas Pereira (do Manchester United), Jean Carlos (Real Madrid), Alef (Olypique de Marselha) e Caio Rangel (Genoa), todos em campo nesta quinta-feira.

A delegação retorna para o Brasil nesta sexta-feira e deve aterrissar em Guarulhos nas primeiras horas de sábado. Boschilia, Ewandro, Gabriel Jesus e Judivan estão inscritos por seus times nos Estaduais e podem ficar à disposição para jogar no domingo. O São Paulo pega o Santos, o Palmeiras joga contra o Corinthians e o Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG.