Com Gabriel Jesus e Mina, Palmeiras relaciona 25 atletas para enfrentar Cruzeiro

O líder Palmeiras divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos 25 jogadores relacionados para enfrentar o Cruzeiro na próxima quinta, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

Após atuarem na última terça-feira, nas partidas de suas seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Gabriel Jesus e o zagueiro colombiano Yerry Mina foram confirmados e devem ser titulares da equipe.

Além de atuarem, os dois atletas foram decisivos nos confrontos de terça-feira. Mina foi o autor do gol de empate por 2 a 2 da Colômbia com o Uruguai, e Gabriel Jesus abriu o placar na vitória da seleção brasileira sobre a Venezuela por 2 a 0.

Por outro lado, Lucas Barrios não foi relacionado pelo técnico Cuca para a partida. O atacante foi convocado para a seleção paraguaia, mas esteve no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina.

Já o goleiro Fernando Prass, que está em processo de recuperação de uma cirurgia no cotovelo direito, acompanha a delegação palmeirense no interior do estado, mas ainda não pode entrar em campo.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 60 pontos, três à frente do vice-líder Flamengo. O Cruzeiro, por sua vez, ainda se vê ameaçado pela zona de rebaixamento, pois é o 12º colocado, com 36 pontos, três a mais do que o Internacional, o primeiro time na degola.

Confira a lista dos 25 relacionados pelo Palmeiras:

Goleiros: Jailson e Vagner;

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto;

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes: Arouca, Gabriel, Thiago Santos e Tchê Tchê;

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés;

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Leandro Pereira, Rafael Marques e Róger Guedes.