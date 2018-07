Com Gabriel no ataque, Santos enfrenta o Atlético-MG em Cuiabá

SANTOS - O caminho está livre para Gabriel se transformar na nova estrela do Santos. Artilheiro do time na temporada com 13 gols em 25 jogos, o atacante, que vai fazer 18 anos em 30 de agosto, está de volta à posição em que rende mais: como falso centroavante, perto da área, na vaga de Leandro Damião, afastado por tempo indeterminado para se tratar de uma pubalgia. E é a grande esperança para que a sua equipe chegue à quarta vitória seguida, a segunda no Campeonato Brasileiro neste domingo à noite diante do Atlético-MG na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O novo esquema armado por Oswaldo de Oliveira, com uma linha de quatro na defesa, dois volantes, dois meias de chegada à frente e dois atacantes deixa o time mais equilibrado, principalmente no meio, e é o ideal para Gabriel, que às vezes volta um pouco para buscar jogo e avançar com a bola dominada ou se desloca para os lados abrindo espaço para quem vem de trás.

A equipe terá alterações em relação à que derrotou o Princesa do Solimões pela Copa do Brasil. Bruno Peres entra na lateral-direita porque Cicinho cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Figueirense e volta a melhor dupla de zaga do momento, com Neto e David Braz. No meio, Alan Santos e Cícero ocupam as vagas de Alison e Geuvânio. O Atlético-MG terá um time todo remendado. Onze jogadores estão no departamento médico, entre eles Rever, Ronaldinho Gaúcho e Jô.

POR DENTRO DO JOGO

MOVIMENTAÇÃO

Sem um homem de área como referência, Oswaldo de Oliveira quer ver o quarteto ofensivo (Cícero, Lucas Lima, Gabriel e Thiago Ribeiro) trocando muito de posição para dificultar a vida dos marcadores adversários.

VELOCIDADE

O gramado impecável é um convite para o Santos acelerar o jogo.

JOGO AÉREO

As faltas e escanteios cobrados em direção aos zagueiros Leonardo Silva e Otamendi, que são bons cabeceadores, preocupam o técnico santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Aranha; Bruno Peres, Jubal, David Braz e Mena; Alan Santos, Arouca, Cícero e Lucas Lima; Gabriel e Thiago Ribeiro

Técnico: Oswaldo de Oliveira

ATLÉTICO-MG: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi e Emerson; Pierre, Leandro Donizete, Rosinei e Marion; André e Fernandinho

Técnico: Levir Culpi

JUIZ: Péricles Bassols Cortez (RJ)

LOCAL: Arena Pantanal, em, Cuiabá

HORÁRIO: 18h30

TRANSMISSÃO: Pay-per-view