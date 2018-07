Com Gabriel, Santos viaja com 22 atletas para 2 jogos O técnico Claudinei Oliveira divulgou nesta segunda-feira a lista de relacionados do Santos para os jogos contra Internacional, em Novo Hamburgo, e Flamengo, no Maracanã, na terça e quinta-feira, respectivamente, e incluiu 22 jogadores. A principal novidade da relação é o atacante Gabriel, que estava defendendo a seleção brasileira Sub-17 e ficou fora do triunfo do último sábado sobre o Goiás, por 1 a 0. Ele deve atuar no setor ofensivo ao lado de Thiago Ribeiro.