Com Gago lesionado, Boca chega à Argentina em silêncio após vice

Um dia depois da dolorosa derrota por 3 a 1 na decisão da Libertadores, para o arquirrival River Plate, o Boca Juniors desembarcou em Buenos Aires nesta segunda-feira. Os jogadores deixaram o Aeroporto Internacional de Ezeiza com semblante fechado e sem falar com a imprensa.

Apesar de todos os atletas do elenco terem chegado no mesmo voo, deixaram o aeroporto em grupos separados. Uma parte foi diretamente da pista para o ônibus, enquanto outros passaram pelo saguão. Entre eles, o lateral Buffarini, que explicou: "Temos a ordem de não falar".

Ao contrário de seus companheiros, que foram rumo ao estádio La Bombonera, o volante Fernando Gago partiu diretamente para um hospital, para realizar exames após contundir-se na decisão. E, momentos depois, o clube confirmou a gravidade da lesão: "Ruptura no tendão de Aquiles direito".

Gago entrou na decisão nos últimos minutos do tempo normal. Já na reta final da prorrogação, quando o placar apontava 2 a 1 para o River, lesionou-se sozinho, ao tentar sair jogando. Sentindo muitas dores, saiu do campo e deixou o Boca com dois jogadores a menos - Barrios já havia sido expulso.

Trata-se de mais um duro baque para Gago. O jogador de 32 anos vem sendo assolado pelas lesões nos últimos tempos e já havia rompido o tendão de Aquiles, mas da perna esquerda, em outras duas oportunidades. Recentemente, ele também se recuperou de uma ruptura no ligamento do joelho.

Agora, Gago será novamente submetido a cirurgia, que coloca em xeque sua carreira mais uma vez. "Força Fernando", foi a mensagem divulgada pelas redes sociais do clube. Enquanto isso, o restante do elenco do Boca foi liberado para sair de férias.