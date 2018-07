Com Ganso no banco, Sevilla empata em Gijón e perde chance de liderar

O Sevilla desperdiçou neste sábado a oportunidade de lidar o Campeonato Espanhol. Jogando diante de um rival que briga contra o rebaixamento, o time do técnico Jorge Sampaoli saiu na frente, mas ficou no 1 a 1 com o Sporting Gijón, na casa do adversário, na primeira partida do dia pela 10.ª rodada.

O primeiro gol do jogo foi marcado pelo argentino Vietto, logo aos 4 minutos de partida. O goleiro do Sevilla, Sergio Rico, saiu da área para interceptar um contra-ataque e deu um chutão. Ben Yedder só resvalou e acabou deixando o centroavante cara a cara com o goleiro para marcar.

Parecia que o Sevilla teria o domínio do jogo, mas o Gijón conseguiu o empate aos 20 minutos num belíssimo gol. Canella cruzou da esquerda e Moi Gómez pegou de primeira, sem deixar a bola cair, e mandou no cantinho.

Apesar do placar que não servia ao Sevilla, Sampaoli manteve no banco de reservas o meia Paulo Henrique Ganso, em quem ele depositava grandes esperanças no início da temporada. O lateral-direito Mariano, entretanto, foi titular.

Com o empate, o Sevilla foi a 21 pontos, igual ao Real Madrid, mas em segundo pelos critérios de desempate. Barcelona, Villarreal e Atlético de Madrid podem ultrapassá-lo durante a rodada. Já o Sporting, com nove pontos, é o 16.º colocado.