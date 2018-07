Com Ganso, São Paulo encerra preparação para jogo

SÃO PAULO - Assim como era esperado, o meia Paulo Henrique Ganso participou normalmente do último treinamento do São Paulo antes do jogo com o Goiás, marcado para este domingo, no Estádio Serra Dourada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e garantiu a sua presença no duelo.

Na última sexta-feira, Ganso foi poupado do treinamento do São Paulo e ficou fazendo fortalecimento muscular. Mas o próprio técnico Muricy Ramalho já havia adiantado que o jogador não preocupava para o confronto com o Goiás. Assim, com a sua participação na atividade deste sábado, o meia está confirmado para o jogo deste domingo.

Neste sábado, Muricy trabalhou jogadas de bola parada antes de liberar o elenco para a realização de um "rachão". Diante do Goiás, o São Paulo terá os reforços do lateral Douglas, do volante Wellington e do zagueiro Rafael Toloi. Porém, apenas o zagueiro será titular.

O time vai entrar em campo diante do Goiás com a seguinte escalação: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Antônio Carlos e Reinaldo; Rodrigo Caio, Denilson, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Luis Fabiano e Welliton.

Embalado por três vitórias consecutivas, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro com 27 pontos. E o atacante Welliton, autor do gol do triunfo de quarta-feira sobre o Atlético Mineiro, espera que o time consiga ampliar a boa fase.

"Não podemos parar de crescer. Nosso time vive um bom momento, mas ainda precisamos somar muitos pontos. Uma vitória em Goiânia pode nos fazer repensar os objetivos", afirmou o camisa 37.