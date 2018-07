Com Ganso titular e 2 a mais no fim, Sevilla só empata com o Eibar

O Sevilla decepcionou em seu compromisso pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Tendo Paulo Henrique Ganso entre os titulares e mesmo com dois jogadores a mais nos minutos finais do duelo, o time não passou de um empate por 1 a 1 com o Eibar, fora de casa.

Segundo colocado até o início da rodada, o Sevilla acabou sendo ultrapassado pelos gigantes Barcelona e Atlético de Madrid, que venceram neste sábado. Agora o time é o quarto colocado, com oito pontos, mas sob risco de perder posições para outros times neste fim de semana. Já o Eibar soma sete, também nas primeiras posições.

O tropeço também confirmou o desempenho ruim do Sevilla como visitante no Campeonato Espanhol. Já são 21 jogos sem vencer fora dos seus domínios - o último triunfo foi em 23 de maio em 2015.

O jejum pareceu perto de ser quebrado quando o Sevilla abriu o placar da partida aos 27 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Luciano Vietto. E a situação ficou ainda mais favorável quando o Eibar perdeu o goleiro Yoel Rodriguez, expulso aos 45.

No entanto, na etapa final, o Eibar arrancou o empate com o gol de Pedro León, aos 19 minutos. Depois, a equipe ainda ficou com nove jogadores após o cartão vermelhor recebido por Dani Garcia aos 42, mas conseguiu sustentar o empate, também por uma chance perdida por Ganso, aos 45, quando, livre, o meia cabeceou para fora.