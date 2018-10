Com garoto da base, Aguirre relaciona 22 do São Paulo para sábado

O técnico Diego Aguirre convocou 22 jogadores do São Paulo para a partida deste sábado, contra o Atlético-PR, às 19h, no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do retorno de Arboleda, a principal novidade na lista é a presença do jovem Helinho, meia-atacante de 18 anos que foi promovido ao elenco profissional no dia 26 de setembro.

Apesar disso, não será a primeira vez dele entre os "adultos". Na estreia do time na competição, contra o Paraná, em 16 de abril, ele foi chamado para completar a relação de convocados de Dorival Júnior, treinador na época, que levou diversos garotos da base para aquela partida. Acabou não entrando no time durante a vitória por 1 a 0.

Fora a presença de Arboleda, de volta após defender a seleção do Equador na última data Fifa, Aguirre terá também o volante Araruna, provável opção do treinador para ocupar a vaga de Bruno Peres na lateral direita – o titular está suspenso, assim como o zagueiro Anderson Martins.

Confira a lista completa de relacionados para esta partida:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Luan.

Meias: Caíque, Everton Felipe, Helinho, Nenê, Rojas e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez.