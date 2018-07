Com garotos no ataque, Milan empata sem gols

GÊNOVA - O Milan voltou a ter a sua recuperação no Campeonato Italiano freada neste domingo. Jogando fora de casa, o ex-time de Alexandre Pato não saiu de um empate em 0 a 0 com a Sampdoria, em Gênova, pela 20ª rodada da competição. Robinho voltou ao banco de reservas para que os garotos pudessem jogar.

Durante a semana, o vice-presidente Adriano Galliani havia elogiado a formação que encerrou o jogo contra a Juventus, na quarta. O técnico Máximo Allegri entendeu o recado e escalou os jovens Bojan (22 anos), El Shaarawy (20) e Niang (18) juntos na frente. O francês, aliás, teve sua primeira chance como titular no clube.

Mas a formação não deu resultado e o Milan não conseguiu sair do zero, apesar das diversas chances criadas. Aos 21, Robinho entrou no lugar do apagado El Shaarawy, mas também não mudou o panorama da partida.

O resultado mantém o Milan longe da briga por uma das três vagas italianas na Liga dos Campeões. A equipe tem 31 pontos, no sétimo lugar, ficando a nove do Napoli, o terceiro colocado. Inter, Fiorentina e Roma ainda estão entre eles. Já a Sampdoria, com 21, segue no 15.º lugar.