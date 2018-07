Com gastrite, Alan Kardec deixa treino do Palmeiras mais cedo nesta quinta

SÃO PAULO - Alvo de especulações sobre o seu futuro, o atacante Alan Kardec deixou o treino mais cedo nesta quinta-feira e criou ainda mais expectativa sobre seu futuro. Mas minutos depois de deixar o gramado, a assessoria de imprensa do Palmeiras anunciou que o jogador está com gastrite, por isso não treinou com o grupo.

O que criou estranheza foi o fato do jogador ter participado normalmente do aquecimento com os companheiros e antes de iniciar o treinamento coletivo, o gerente de futebol do clube, Omar Feitosa, conversou com o técnico Gilson Kleina e depois com o atacante e ambos saíram do campo juntos.

Antes do treino, Alan já tinha avisado que não estava bem e durante a atividade voltou a passar mal. Ao ver a situação, o médico Otávio Vilhena resolveu que seria melhor ele sair do treino, mas ao invés de ir falar com o jogador, pediu que o gerente de futebol o fizesse.

Enquanto isso, o atacante continua sem saber o futuro. Ele tem contrato com o Palmeiras até junho e as negociações estão em andamento. O Palmeiras tem até o fim de maio para exercer a preferência de compra por 4 milhões de euros (R$ 12, 3 milhões) e ficar em definitivo com o jogador.

O problema está no acerto de salário, já que o pai e empresário do atleta, que também se chama Alan Kardec, quer uma segurança para o caso de o jogador sofrer uma lesão.

Por causa da gastrite, o atacante virou dúvida para enfrentar o Fluminense, sábado, no Pacaembu. O meia Bruno César, com uma lesão no adutor da coxa direita, está fora do jogo.