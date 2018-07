Com gastroenterite, Messi fica fora de treino aberto do Barcelona

Os 11.134 torcedores do Barcelona que foram nesta segunda-feira ao Mini Estadi não puderam ver Lionel Messi. O atacante argentino não participou do treinamento aberto da equipe catalã, uma ação sempre realizada pelo time no início de cada ano, próximo ao Dia do Reis, que é feriado na Espanha.

O Barcelona explicou que Messi está com uma gastroenterite, o que o impediu de treinar com os companheiros. Os outros ausentes foram o brasileiro Rafinha, que sofre com uma otite (inflamação do ouvido), e o francês Jérémy Mathieu, que trabalhou em separado.

No último domingo, Messi iniciou a derrota do Barcelona por 1 a 0 para a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, no banco de reservas, por opção do técnico Luis Enrique. O treinador, que fez o mesmo com o brasileiro Neymar, declarou que tomou tal decisão por precaução, pois o atacante havia retornado de uma longa viagem, para a Argentina, durante a pausa de fim de ano.

De qualquer forma, a decisão de Luis Enrique foi alvo de críticas, ainda mais que o Barcelona perdeu a partida para a Real Sociedad, desperdiçando a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. No dia seguinte ao tropeço, o treinamento desta segunda-feira foi leve. O Barcelona volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Elche, no Camp Nou, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

