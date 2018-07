Com Geromel de volta, Grêmio recebe o Atlético-MG em confronto direto pelo topo

Reforçado pelo zagueiro Pedro Geromel, de volta após a disputa da Copa do Mundo da Rússia com a seleção brasileira, o Grêmio recebe o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O objetivo do time gaúcho no confronto, válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, é vencer para encostar nos líderes.

No momento, a equipe tricolor é a quinta colocada, com 20 pontos. Está a três do adversário desta quarta-feira, que é o vice-líder da competição. Por isso, uma vitória no duelo ganha ainda mais importância e tem um peso maior na volta da competição nacional.

Pedro Geromel retoma o posto na melhor defesa do campeonato, com apenas cinco gols sofridos em 12 jogos, muitos dos quais o defensor não jogou pois estava a serviço da seleção brasileira. Com uma Copa do Mundo no currículo, o zagueiro volta mais experiente e reforça ainda mais a sua liderança no time do técnico Renato Gaúcho.

"Eu estou com uma sensação que nunca tive antes. De passar para frente o que aprendi, tudo o que vivenciei. Estou querendo conversar, falar, pegar os jovens, mostrar tudo o que aprendi, o que fazer, posicionamento, ir para este lado, para aquele. Uma série de coisas que eu já sabia, mas convivendo com os melhores do mundo, se aprende mais ainda. A sensação de querer passar para frente isso tudo que aprendi", disse o zagueiro sobre a experiência na Rússia.

O Grêmio mudou pouco na pausa do Mundial da Rússia. O meia Arthur, que já estava negociado com o Barcelona, teve a sua saída antecipada ao clube espanhol e não joga mais pelo clube gaúcho. O atacante Marinho, ex-Vitória e que estava no futebol chinês, foi o único reforço contratado no período.

Ele teve o seu contrato regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, está disponível para enfrentar o Atlético Mineiro. Marinho chegou a treinar entre os titulares, com as ausências de Ramiro e Everton, mas ambos voltaram e ele deve começar a partida entre os suplentes. O atacante já estreou pelo time gaúcho, na derrota por 2 a 1 em amistoso diante do Corinthians no começo deste mês.

O capitão Maicon, com lesão na panturrilha direita, é o único desfalque certo do Grêmio. O zagueiro Kannemann, que não treina desde a última segunda-feira em virtude de uma gripe forte, também não deve jogar. Renato Gaúcho não confirmou, mas o lateral-esquerdo Cortez deu a entender em entrevista coletiva que o argentino está fora. Assim, Bressan entra no time titular para formar a zaga ao lado de Pedro Geromel.