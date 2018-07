Com Geromel e Maicon, Roger esboça Grêmio para duelo com Sport

O técnico Roger Machado começou a esboçar nesta quinta-feira o time do Grêmio que entrará em campo para enfrentar o Sport, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Pedro Geromel, recuperado de lesão muscular. Wallace Reis, que também volta de lesão, treinou normalmente, mas deve ficar de fora da partida por conta da parte física. Fred completou a dupla de zaga titular.

Outra novidade foi a presença do volante Maicon, que deve retornar à equipe gremista na vaga de Walace, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com o gancho, o jogador só atuará novamente pelo Grêmio após os Jogos Olímpicos do Rio.

Isso porque, nesta quinta-feira, Walace foi confirmado na seleção do técnico Rogério Micale e se apresentará na próxima segunda. Ele substituirá Fred, que não foi liberado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atacante Luan também foi convocado e fará a sua última partida antes da preparação olímpica neste domingo.