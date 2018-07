Com Gerrard, Liverpool derrota campeão australiano em jogo para 72 mil pessoas

Com os aposentados Steven Gerrard e Jamie Carragher em campo, o Liverpool superou, nesta quarta-feira, o Sydney FC por 3 a 0, em amistoso que ficou marcado pelo reforço na segurança após o recente atentado terrorista ocorrido em Manchester, que matou 22 pessoas.

Daniel Sturridge, Alberto Moreno e Roberto Firmino marcaram os gols da partida, todos eles no primeiro tempo, disputada no Estádio Olímpico de Sydney, que atraiu 72.892 espectadores para acompanhar o duelo entre o gigante inglês e o atual campeão australiano.

Do time que iniciou a vitória por 3 a 0 sobre o Middlesbrough, no último domingo, pela rodada final do Campeonato Inglês, resultado que classificou o time para a próxima Liga dos Campeões, o técnico Jurgen Klopp só repetiu três titulares: Dejan Lovren, Firmino e Sturridge. E eles tiveram as companhias de Gerrard e Carragher.

Gerrard, que encerrou a sua carreira em Anfield em 2015, e Carragher, que se aposentou em 2013, viajaram para o duelo na Austrália, realizado como parte das comemoração dos 125 anos de fundação do Sydney FC, que escalou o brasileiro Bobô entre os titulares no jogo festivo.