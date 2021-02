Com Gerson, Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Bragantino

O Flamengo divulgou neste sábado a lista de relacionados para o confronto com o Red Bull Bragantino, domingo, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista. O meio-campista Gerson, que era dúvida por conta de um entorse no tornozelo direito, está na relação.

Gerson deixou o gramado na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco com dores no tornozelo. O meio-campista não participou das atividades no campo no Ninho do Urubu neste sábado, mas foi relacionados e tem chances de começar a partida contra o Bragantino. A equipe encerrou a preparação para a partida decisiva a ser disputada no interior de São Paulo.

Com isso, o técnico Rogério Ceni deve fazer apenas uma mudança na escalação em relação à equipe que derrotou o Vasco na última rodada: a entrada de Gomes ou Pepê no lugar de Diego, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. A tendência é de que o primeiro, que tem mais poder de marcação, ganhe a disputa e seja titular.

A provável escalação é a seguinte: Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gomes (Pepê), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Sem Diego, o volante colombiano Richard Ríos foi incluído na lista de relacionados para o duelo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o vice-líder, com 64 pontos, e briga diretamente com o Internacional, líder com 66, pelo título nacional.