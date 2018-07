Com Gerson no ataque, Fluminense encara a Chapecoense no Maracanã neste sábado O Fluminense recebe a Chapecoense neste sábado, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 43 pontos e na 12.ª posição, o time tricolor das Laranjeiras não tem mais maiores pretensões na competição. O clube catarinense, com 40 pontos, ocupa a 14.ª colocação e quer vencer para se afastar da zona de rebaixamento.