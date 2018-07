Com Gilberto e Wesley, Bauza esboça o São Paulo para encarar o Grêmio

Enquanto aguarda as chegadas dos argentinos Chávez e Buffarini, o técnico Edgardo Bauza comandou mais um treinamento nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e esboçou o time do São Paulo para encarar o Grêmio, domingo, em Porto Alegre (RS). As novidades foram a presença de Wesley no meio-campo e Gilberto no ataque.

Durante a atividade, Bauza comandou um treino de ataque contra defesa e o time titular tinha oito atletas: Bruno, Mena, Thiago Mendes, Wesley, Centurión, Cueva, Michel Bastos e Gilberto. Na defesa, a dupla é Maicon e Lugano - o uruguaio substituirá Rodrigo Caio, na seleção brasileira olímpica. Wesley entrará na vaga de Hudson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na segunda parte do treino, Kelvin apareceu como novidade, com Gilberto deixando a equipe. Sem Calleri, Bauza iria apostar em Alan Kardec, mas o jogador acertou sua transferência para o futebol da China. O substituto, Ytalo, sofreu uma grave lesão durante o jogo com o Corinthians e não deve mais jogar nesta temporada. Como tem contrato até o fim do ano, pode, inclusive, deixar o clube. Assim, Gilberto, que estreou entrando no segundo tempo do jogo com o Corinthians, deve ser titular pela primeira vez com a camisa tricolor.

Em relação a Chávez e Buffarini, o clube espera até o começo da semana que vem apresentar a dupla. No caso do lateral e volante Buffarini, a diretoria ainda aguarda o aval da Fifa para confirmar a transação, algo que deve ocorrer em breve.