Com gol a dois minutos do fim, Irã vence amistoso contra Lituânia em Moscou

Com um gol a dois minutos do fim, o Irã venceu a Lituânia por 1 a 0 nesta sexta-feira, na cidade de Moscou, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia. O gol da partida foi marcado por Karim Ansarifard.

Por conta dessa partida, a delegação iraniana foi a primeira seleção a chegar na Rússia para a disputa da competição, que começa dia 14. Os jogadores desembarcaram no país sede do Mundial na última terça-feira.

A equipe comandada pelo português Carlos Queiroz também se recuperou da derrota para a Turquia por 2 a 1 em amistoso disputado na semana passada. Antes, no dia 23, também como preparação para o Mundial, a seleção iraniana havia vencido o Usbequistão por 1 a 0.

O país se prepara para seu quinto Mundial e está treinando no complexo esportivo Lokomotiv, na periferia sudoeste da capital russa. O Irã está no Grupo B e disputará uma vaga às oitavas de final com Espanha, Portugal e Marrocos. A estreia será contra a equipe africana, dia 15, em Nizhny Novgorod.

O Irã é tricampeão da Ásia e conquistou a passagem para sua segunda Copa do Mundo consecutiva com facilidade. Terminou as Eliminatórias do continente de forma invicta, após dez jogos disputados.