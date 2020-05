Com gol aos 37 segundos, Mönchengladbach bate Frankfurt e sobe para 3º no Alemão

No último jogo deste sábado do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Eintracht Frankfurt por 3 a 1, fora de casa. Com isso, subiu para o terceiro lugar e encostou nos líderes da competição. O torneio foi o primeiro dos principais da Europa a ser reiniciado em meio à pandemia do novo coronavírus.

O Borussia Mönchengladbach foi aos 52 pontos e, para assumir o terceiro lugar, aproveitou o tropeço do RB Leipzig, que mais cedo empatou com o Freiburg em 1 a 1. A equipe tem dois pontos a menos que o vice-líder Borussia Dortmund e está a três do primeiro colocado Bayern de Munique, que vai entrar em campo neste domingo. O Eintracht Frankfurt ocupa a 13º colocação, com 28 pontos.

O Mönchengladbach protagonizou o gol mais rápido até aqui da retomada da competição. O responsável pelo tento foi o francês Pléa, que balançou as redes aos 37 segundos de jogo. No lance, ele recebeu na ponta direita e chutou cruzado, sem chance de defesa para o goleiro.

Talvez por sentir a falta da torcida no estádio - todos os jogos nesta retomada estão sendo disputados com portões fechados para evitar o risco de contágio da doença - o Frankfurt foi dominado e não conseguiu se impor diante dos visitantes, que ampliaram aos sete minutos. Marcus Thuram, filho do ex-zagueiro francês Liliam Thuram, anotou o segundo em lance em que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Na etapa final, o árbitro marcou pênalti após Embolo ser derrubado. O argelino Bensebaini bateu rasteiro e fez, aos 28 minutos, o terceiro do Mönchengladbach. O português André Silva diminuiu para os donos da casa, mas a reação não foi adiante.