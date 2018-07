Com gol aos 45, Goiás vence América-MG e cola no líder Com um gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo, o Goiás chegou à terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o América-MG, por 2 a 1, no Independência, pela 29.ª rodada. O resultado praticamente acabou com as chances de acesso do time mineiro, que deixou o campo vaiado pelos torcedores.