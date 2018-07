Com gol aos 48 minutos, Oeste vence de virada sobre Portuguesa

ITÁPOLIS - Em uma partida de tirar o fôlego, o Oeste conseguiu uma virada heroica para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, na noite deste domingo. Após ir para o intervalo perdendo por 2 a 0, o time de Itápolis bateu a Portuguesa, por 3 a 2, com um gol do atacante Marcinho Beija-Flor, aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo foi realizado no Estádio dos Amaros, no interior paulista, pela 14.ª rodada.

O resultado encerra uma série de seis rodadas sem vitórias do Oeste, que vinha de quatro empates e duas derrotas. Além disso, tira o clube do interior da zona de rebaixamento e o coloca na 15.ª posição, com 13 pontos. Agora, o jejum de seis jogos é da Lusa, que chega à sua quarta derrota neste período, e se aproxima dos últimos colocados. Está na 14.ª colocação, com 14 pontos. Quatro a mais que o Botafogo, o primeiro dentro da faixa de descenso.

O duelo teve dois tempos distintos. No primeiro, a Lusa foi mais eficiente e abriu dois gols de vantagem. Aos 24 minutos, o Ananias invadiu a área e acabou derrubado. Na cobrança do pênalti, Ricardo Jesus demonstrou muita frieza e mandou no canto direito do Paulo Musse, que caiu para o outro lado.

O segundo gol saiu aos 41 minutos, quando o meia Henrique escapou em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e bateu cruzado, no canto direito do goleiro.

Na segunda etapa, porém, o Oeste foi para o tudo ou nada na base da raça. Aos 10 minutos, após cruzamento de Tadeu na área, a bola sobrou limpa para Marcinho Beija-Flor só concluir, na pequena área.

O empate saiu dez minutos depois. Assisinho cruzou na área e o Vanderson pegou uma linda virada, sem chances de defesa. O jogo seguiu corrido até o final. Até que aos 48 minutos, o Mazinho ajeitou de cabeça e encontrou o oportunista Marcinho Beija-Flor, que completou para as redes.

No próximo domingo, às 18h30, o Oeste volta a campo para enfrentar o Paulista, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. APortuguesa vai encarar o Comercial, no sábado, às 16 horas, no Canindé, em São Paulo.

OESTE 3 X 2 PORTUGUESA

OESTE - Paulo Musse; Adriano, Cris (Marcinho Beija-Flor) e Fabrício; Neno, Dionísio, Paulo Vítor, Vanderson (Abuda) e Fernandinho; Mazinho e Tadeu (Assisinho). Técnico - Roberto Cavalo.

PORTUGUESA - Rodrigo Calaça; Renato, Rogério e Leandro Silva; Luís Ricardo, Guilherme, Boquita (Rodriguinho), Henrique (Diego Souza) e Raí; Ananias (Léo Silva) e Ricardo Jesus. Técnico - Jorginho.

GOLS - Ricardo Jesus, de pênalti, aos 25, e Henrique, aos 41 minutos do primeiro tempo; Marcinho Beija-Flor, aos 10 e aos 48, e Vanderson, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

CARTÃO AMARELO - Guilherme, Boquita, Paulo Vítor, Ananias, Rodriguinho, Neno, Vanderson e Fernandinho.

RENDA - R$ 10.795,00.

PÚBLICO - 1.234 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis.