Com gol aos 49, Criciúma vence lanterna e retoma ponta Uma vitória heroica. Desta forma pode ser definido o que aconteceu no Heriberto Hülse na tarde deste sábado, em jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols nos acréscimos, o Criciúma bateu o Ipatinga, por 3 a 2 e retomou a liderança. O destaque foi Zé Carlos, que marcou dois gols e se isolou na artilharia, com dez.