Com gol aos 52 minutos, Liverpool arranca empate com o Arsenal

O Liverpool martelou, pressionou e buscou um empate emocionante diante do Arsenal nos acréscimos, mesmo com um jogador a menos, pelo Campeonato Inglês. Em casa, a equipe viu Skrtel se transformar em herói ao marcar o gol que garantiu o 2 a 2 neste domingo, em Anfield Road, aos 52 minutos do segundo tempo. O zagueiro ignorou um corte profundo que tinha na cabeça e a usou para finalizar para a rede adversária pouco antes do apito final.

O resultado foi um alento para um time que atravessa uma grande crise, com a eliminação na primeira fase da Liga dos Campeões e a campanha muito fraca no Inglês. O ponto deste domingo levou a equipe a 22, apenas na décima colocação. Na sexta-feira, o duelo será diante do Burnley, fora de casa. Já o Arsenal perdeu a chance de entrar de vez na briga por vaga nas competições continentais e foi a 27 pontos, em sexto, dois atrás do Southampton, que hoje estaria na Liga Europa. Os comandados de Arsène Wenger voltam a campo para pegar o Queens Park Rangers também na sexta, mas em casa.

O Liverpool foi melhor que o Arsenal neste domingo, mas enfrentou um goleiro Szczesny em dia inspirado. Ele parou o adversário em boa parte do primeiro tempo, como na finalização de Markovic aos 33 minutos. Mas aos 44, não teve jeito. Philippe Coutinho recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu cruzado para abrir o placar. O Liverpool foi melhor que o Arsenal neste domingo, mas enfrentou um goleiro Szczesny em dia inspirado. Ele parou o adversário em boa parte do primeiro tempo, como na finalização de Markovic aos 33 minutos. Mas aos 44, não teve jeito. Philippe Coutinho recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu cruzado para abrir o placar. Mas não deu nem tempo para comemorar. Aos 46, o lateral Debuchy aproveitou cochilo da defesa adversária após cobrança de falta e tocou de cabeça para igualar o placar para o Arsenal, que foi para o intervalo animado.

Só que o Liverpool seguiu melhor no início do segundo tempo e quase marcou com Gerrard, de cabeça. Se os donos da casa não aproveitavam as chances, o Arsenal era fatal quando atacava e virou o placar aos 16 minutos. Cazorla foi à linha de fundo e tocou no meio para Giroud, que chegou batendo entre as pernas do goleiro Jones.