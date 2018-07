Com gol aos 53 minutos, Grêmio vence outra no Campeonato Gaúcho

PORTO ALEGRE - O Grêmio precisou de um gol de pênalti, marcado por Marcelo Moreno, aos 53 minutos do segundo tempo para vencer o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, e manter os 100% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Gaúcho. A equipe havia saído na frente logo no início do jogo, com Fernando, mas permitiu o empate já no segundo tempo.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 12 pontos em quatro partidas e segue na ponta do Grupo 2, cinco pontos à frente do Cerâmica, segundo colocado, que tem um jogo a mais. Na próxima rodada, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Avenida, nesta quinta-feira, às 21h10, no Olímpico.

Já o Cruzeiro sofreu sua terceira derrota consecutiva e estacionou nos cinco pontos, na quarta colocação da chave, também com cinco partidas disputadas. A equipe volta a campo apenas no próximo final de semana, quando enfrenta o Veranópolis fora de casa, no próximo domingo, às 19 horas.

Neste domingo, o Grêmio saiu na frente logo aos 9 minutos, com Fernando, que marcou em linda cobrança de falta. Depois de perder diversas chances, a equipe sofreu o empate. Aos 38 minutos do segundo tempo, Davidson, que havia entrado quatro minutos antes, marcou de cabeça, após cobrança de falta da direita.

Quando parecia que o empate permaneceria até o final, o Grêmio fez o segundo em um lance muito polêmico. Depois de um chute de longe de Léo Gago, a bola tocou no zagueiro Léo. Os jogadores gremistas ficaram reclamando de pênalti, que o árbitro Leandro Vuaden não havia marcado. O juiz, então, consultou um de seus auxiliares, voltou atrás e decidiu apitar a penalidade.

Os atletas do Cruzeiro, revoltados, foram para cima do auxiliar e a polícia precisou intervir. Em meio aos empurrões, o volante Alberto foi atingido por spray de pimenta. Depois de alguns minutos de confusão, Léo foi expulso, Marcelo Moreno bateu e marcou o gol que selou a vitória.