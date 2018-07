Com gol brasileiro, Atlético de Madrid quebra jejum e vence o Real Madrid

MADRI - Foram 14 longos anos de uma das mais incômodas freguesias do futebol mundial. Mas agora quem manda em Madri é o Atlético. Depois de conseguir, na final da última edição da Copa do Rei, a sua primeira vitória sobre o Real Madrid no século XXI, o time alvirrubro voltou a vencer seu maior rival neste sábado, em pleno Santiago Bernabéu, por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

E o resultado veio pelos pés do artilheiro do Campeonato Espanhol. Sem nunca ter jogado partidas oficiais pela seleção brasileira (apenas dois amistosos) e já na mira da seleção espanhola, Diego Costa fez seu oitavo gol na competição e se igualou a ninguém menos que Lionel Messi. O argentino deixou a marca dele nos 2 a 0 sobre o Almería, neste sábado, e saiu de campo machucado. Diego Costa não fez diferente. Garantiu a vitória do Atlético e também precisou ser substituído, mancando. Cristiano Ronaldo não fez gols, mas não precisou deixar o jogo mais cedo.

Foram 23 jogos seguidos sem que o Atlético vencesse o Real pelo Campeonato Espanhol, mostrando quão distante eram as realidades dos dois times neste século. Mas agora já são duas vitórias seguidas dos atleticanos (a da Copa do Rei e esta), ambas no Santiago Bernabéu. Não à toa, o Atlético de Madrid segue sua campanha perfeita no Espanhol (a melhor da história), com sete vitórias em sete jogos. Só não lidera porque o Barcelona também tem seu melhor início de campeonato, e com maior saldo de gols - 19 a 14.

Desta vez não houve árbitro que ajudasse o Real Madrid, que vinha de uma polêmica vitória sobre o Elche, no meio de semana, em que o juiz deixou o jogo correr mais do que os acréscimos prometidos e, nesse tempo extra, marcou um pênalti muito discutível, que Cristiano Ronaldo anotou. Em terceiro, o time tem 16 pontos e o português seis gols.

Com Bale no banco, o Real Madrid levou o primeiro gol aos 11 minutos. Felipe Luis roubou bola no meio, Koke recebeu e passou rápido para Diego Costa. O brasileiro dominou na área e teve tranquilidade para bater na saída de Diego López, que nada pôde fazer. O Atlético ainda teve a melhor chance para mudar o placar no primeiro tempo, mas Koke mandou no travessão. O Real se lançou ao ataque na etapa final e viu Courtois salvar uma linda meia-bicicleta de Morata. No finalzinho, Tiago ainda acertou mais bola na trave do Real.