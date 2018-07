Com gol brasileiro, Inter de Milão vira sobre Fiorentina

MILÃO - Com um gol do lateral-direito brasileiro Jonathan, a Inter de Milão virou sobre a Fiorentina, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Giuseppe Meazza, e manteve a invencibilidade no Campeonato Italiano. Na conclusão da quinta rodada, chegou a 13 pontos, em segundo, à frente de Napoli e Juventus pelo saldo de gols. A Fiorentina, com 10, segue em quinto, a cinco pontos da líder Roma, único time 100%.

Recuperado de uma contusão que o tirou dos gramados por um ano e meio, Giuseppe Rossi voltou a marcar. O centroavante, nesta temporada, fez oito jogos oficiais e já marcou seis gols. O desta quinta-feira foi de pênalti, aos 15 minutos do segundo tempo. Mas a Inter de Milão foi buscar a virada. Doze minutos depois, chegou ao empate com Cambiasso.

No lance, após bate-rebate na área, a bola sobrou para o argentino, que dominou de costas para o gol, matou no peito, e bateu de meia-bicicleta, sem chances de defesa para o brasileiro Neto. Quem decidiu o jogo, porém, foi outro brasileiro. Aos 38, Jonathan recebeu pela direita da área, ganhou de Tomovic e encheu o pé para fazer o segundo da Inter de Milão. Foi o segundo gol dele na temporada.