Com gol brasileiro, Leganés derrota Real Sociedad no Espanhol

Com um gol brasileiro, o Leganés derrotou o Real Sociedad por 1 a 0, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O meia Gabriel Appelt, que teve passagens pela base do Vasco e pelo Resende, marcou o único gol da partida.

O gol saiu aos 30 minutos do segundo tempo, quando ele escorou de cabeça uma cobrança de falta na área e sacramentou a vitória. Outro brasileiro em campo na partida, o atacante Willian José passou em branco com a camisa do Real Sociedad.

Com o triunfo, o Leganés deu um salto na tabela do Espanhol. Saiu do 14º lugar para o 8º, com 24 pontos. Já o Real Sociedad caiu para o 11º posto, sendo superado pelo rival, exibindo 23 pontos.

Na próxima rodada, o Leganés vai enfrentar o Betis, na segunda-feira, dia 15. O Real Sociedad voltará a campo pelo Espanhol para duelar com o líder Barcelona no domingo, dia 14.