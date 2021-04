Com gol brasileiro, líder Lille empata e abre caminho para rivais no Francês

Com um suado gol brasileiro, o Lille sofreu para empatar com o Montpellier por 1 a 1, em casa, nesta sexta-feira, na abertura da 33ª rodada do Campeonato Francês. O atacante Luiz Araújo, com passagem pelo São Paulo, foi o autor do gol do anfitrião nos minutos finais da partida.

O resultado não coloca em risco a liderança do Lille nesta rodada, mas abre caminho para o Paris Saint-Germain e os demais rivais se aproximarem na tabela. O primeiro colocado soma agora 70 pontos, contra 66 do PSG, 65 do Monaco e 64 do Lyon. Os três times ainda não jogar na rodada e poderão reduzir a diferença para o Lille.

Principal rival do líder neste campeonato, o PSG entrará em campo no domingo para enfrentar o Saint-Étienne. O time de Paris terá o desfalque de Neymar, que vai cumprir o segundo e último jogo de suspensão por ter sido expulso justamente na derrota para o Lille, há duas semanas.

Nesta sexta, o Montpellier abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Andy Delort recebeu assistência de Gaetan Laborde e mandou para as redes. O empate veio somente aos 40 minutos da etapa final. Luiz Araújo, que entrara em campo aos 32 minutos do segundo tempo, completou cruzamento de Çelik com um forte chute cruzado, de canhota, sacramentando a igualdade no placar.