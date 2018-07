Com gol brasileiro, Manchester United vence fora de casa

Com gol do brasileiro Rafael, o Manchester United venceu o Queens Park Rangers, do goleiro Julio Cesar, por 2 a 0, e ampliou a vantagem na liderança disparada do Campeonato Inglês. O veterano Ryan Giggs marcou o outro gol da partida, válida pela 27ª rodada.

O triunfo levou o Manchester United aos 68 pontos, abrindo 15 de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, que entrará em campo somente neste domingo. Vai enfrentar o Chelsea, diante de sua torcida. Já o Queens Park segue na última colocação da tabela, com apenas 17 pontos.

Jogando fora de casa, em Londres, o United viu o Queens Park dominar as ações nos primeiros minutos da partida. Mas não demorou para o visitante se impor em campo. Aos 22 minutos, o lateral Rafael acertou belo chute, de fora da área, no ângulo esquerdo de Julio Cesar e abriu o placar.

A vantagem deu maior tranquilidade ao Manchester, que passou a administrar o resultado sem fazer maiores esforços. No segundo tempo, Giggs recebeu passe de Nani, dentro da área, e mandou para as redes aos 34. O gol assegurou a vitória e a série invicta de 15 jogos da equipe na competição.

O único revés do Manchester neste sábado foi a saída de Van Persie mais cedo do gramado. Com dores nas costas, o artilheiro do campeonato foi substituído por Welbeck e pode preocupar o técnico Alex Ferguson para as próximas partidas.

Ainda neste sábado, o Arsenal contou com dois gols de Cazorla para vencer o Aston Villa, por 2 a 1, em casa. O segundo gol só saiu aos 40 minutos da segunda etapa. O Arsenal chegou aos 47 pontos e segue na quinta colocação da tabela.

Nos outros jogos, o Norwich bateu o Everton por 2 a 1, enquanto o Wigan aplicou 3 a 0 no Reading, em duelo de desesperados. O West Bromwich derrotou o Sunderland por 2 a 1.