Com gol brasileiro, Napoli bate Sassuolo e mantém liderança do Italiano

O Napoli fez a lição de casa neste domingo e garantiu a permanência na liderança do Campeonato Italiano. Jogando no estádio San Paolo, o time de Nápoles derrotou o Sassuolo por 3 a 1 e não deu chances aos rivais na briga apertada pela primeira colocação da tabela.

Com a vitória, o Napoli chegou aos 31 pontos, deixando para trás a Juventus e Lazio, ambos com 28, e a Inter de Milão, com 26. O time milanês ainda jogará nesta segunda-feira, contra o Verona, fora de casa, mas só poderá chegar aos 29 pontos. Já o Sassuolo segue com apenas oito pontos, no 17º lugar, na beira da zona de rebaixamento.

Como era esperado, o Napoli foi para cima neste domingo e deu poucas chances ao rival. O primeiro gol saiu aos 22 minutos, com o brasileiro Allan (com passagens pela base do Vasco), aproveitando vacilo da defesa visitante.

O Sassuolo, contudo, assustou ao buscar o empate aos 41. Diego Falcinelli completou cruzamento na área e deixou o placar igual. Mas os anfitriões voltaram à liderança do placar antes do intervalo, quando Jose Callejon surpreendeu ao fazer gol olímpico, em cobrança de escanteio, aos 44.

No segundo tempo, o Napoli desperdiçou boas oportunidades. Mas sacramentou a vitória logo aos 9 minutos, com gol de Mertens. Nos minutos finais, chegou a carimbar a trave do Sassuolo, que teve poucas chances de diminuir o placar.

Na briga para se aproximarem das primeiras posições, Sampdoria e Fiorentina tiveram resultados opostos neste domingo. Em casa, a Sampdoria goleou o Chievo por 4 a 1, com dois gols de Lucas Torreira. E chegou aos 20 pontos, na sexta colocação.

Fora de casa, a Fiorentina foi batida pelo Crotone por 2 a 1. Com o resultado, estacionou nos 16 pontos e ocupa a sétima colocação. Em outros resultados deste domingo, a Udinese derrotou a Atalanta por 2 a 1, enquanto o SPAL bateu o Genoa por 1 a 0, ambos em casa.