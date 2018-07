Com gol brasileiro, PSG empata na abertura do Francês

MONTPELLIER - Atual campeão, o Paris Saint-Germain decepcionou na abertura do Campeonato Francês, nesta sexta-feira. No Estádio de la Mosson, fora de casa, empatou em 1 a 1 com o Montpellier, que foi apenas o nono colocado na última edição do torneio. Dos quatro brasileiros titulares, o melhor foi Maxwell, que marcou o gol parisiense.

O técnico Laurent Blanc podia promover a estreia do uruguaio Cavani como centroavante do PSG, mas deixou o reforço contratado junto ao Napoli na reserva. O zagueiro Marquinhos, ex-Roma, nem no banco ficou. Assim, a base da equipe foi a mesma campeã na temporada passada, com Pastore, Verratti, Lucas, Ibrahimovic e Lavezzi formando o quinteto ofensivo. Na zaga, Thiago Silva e Alex.

Mas quem saiu na frente foi o Montpellier. Aos 10 minutos, Ibrahimovic foi desarmado no meio-campo, ficou pedindo falta, e o time da casa aproveitou para pegar a zaga parisiense desprevenida. Thiago Silva errou o bote, depois também falhou ao tentar interceptar um passe, e a bola chegou para Cabella marcar na cara de Sirigu.

O empate só veio aos 15 minutos da segunda etapa. Após bola alçada na área, Ibrahimovic escorou de cabeça (aproveitando para se apoiar no zagueiro) e tocou para Maxwell marcar. O lateral se apresenta segunda na seleção brasileira como única novidade da lista de Felipão para enfrentar a Suíça, quarta, em Basel.

Um minuto antes de o marroquino El Kaoutari receber o segundo cartão amarelo e ser expulso, aos 27, Blanc sacou Lavezzi e promoveu a estreia de Cavani. No último lance, o uruguaio subiu junto com Rabiot, mas foi o francês quem cabeceou obrigando linda defesa de Jourdren, para garantir o empate.

Ao fim do jogo, Thiago Silva lembrou que no ano passado o PSG também empatou em 1 a 1 com o Montpellier, pela 12ª rodada. "Pode ser o começo de um título", disse ele. A equipe parisiense começou mal também o Francês da temporada passada, empatando em 2 a 2 com o Lorient, em casa.