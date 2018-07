Com gol brasileiro, PSG goleia e se aproxima de líder

O PSG chegou aos mesmos 29 pontos do Olympique de Marselha, mas aparece à frente do rival por levar vantagem nos critérios de desempate. No entanto, poderá perder a colocação se o time de Marselha vencer o Lorient na sequência da rodada, no domingo. Com 31 pontos, o líder do campeonato é o Lyon, que pode ampliar a vantagem caso vença o Saint-Etienne, no domingo.

Maestro do PSG, Ibrahimovic voltou a mostrar poder de fogo neste sábado. Aos 28, ele abriu o placar ao completar cruzamento rasteiro da direita, após jogada que teve até passe de calcanhar. Três minutos depois de deixar sua marca, o atacante atuou como "garçom" para dar assistência à Lavezzi no segundo gol dos anfitriões.

Com a boa vantagem construída ainda no primeiro tempo, o PSG reduziu o ritmo na segunda etapa e só voltou a balançar as redes nos minutos finais da partida. Aos 39, Pastore investiu pela direita e cruzou para Thiago Motta só escorar para o gol.

Antes do apito final, Ibrahimovic descolou grande passe para Ménez, que da direita levantou a bola na área para conclusão tranquila de Gameiro, aos 41 minutos, selando o placar.