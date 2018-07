Com gol brasileiro, Shakhtar é bicampeão ucraniano Considerado o mais brasileiro dos times do leste europeu, o Shakhtar Donetsk conquistou neste sábado o segundo título consecutivo do Campeonato Ucraniano. O bi veio após a vitória por 2 a 0 sobre o rival caseiro, o Metallurg Donetsk, pela 28.ª e penúltima rodada do torneio.