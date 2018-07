Com gol contra, Arsenal bate Crystal Palace e vence a 1ª no Inglês

O Arsenal contou com uma ajuda da zaga do Crystal Palace para conquistar sua primeira vitória no Campeonato Inglês. Jogando fora de casa, o time de Arsène Wenger venceu por 2 a 1 graças ao gol contra de Damien Delaney no segundo tempo.

Com o resultado, o Arsenal somou seus primeiros pontos na tabela e se recuperou da decepcionante estreia, quando levou 2 a 0 do West Ham, em casa. Na próxima rodada, o time londrino disputará seu primeiro clássico da temporada, ao enfrentar o Liverpool, no Emirates Stadium, no dia 24.

Mesmo jogando na casa do adversário, o Arsenal não demorou para assumir o controle da partida no primeiro tempo. O domínio se converteu em vantagem no placar aos 16 minutos. Özil escapou pela esquerda e cruzou na área. Olivier Giroud acertou belo voleio e mandou para as redes. A dianteira no placar, contudo, não alcançou o intervalo. Em uma das raras investidas do Crystal Palace, Joel Ward acertou chute rasteiro da direita e mandou no canto direito de Petr Cech, aos 28 minutos.

Na segunda etapa, o Arsenal buscou a vitória com uma ajuda da defesa anfitriã, aos 10 minutos. Após cruzamento na área, Alexis Sanchez acertou de cabeça e Delaney surgiu no meio do caminho para desviar a bola direto para as redes, selando o triunfo dos visitantes.