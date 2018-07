Com gol contra bizarro de Pará, Flamengo e Fluminense empatam no Maracanã

Com dois tempos bastante iguais, Flamengo e Fluminense fizeram um jogo aberto, com direito a gol contra bizarro de Pará, e acabaram empatando por 1 a 1 no início da tarde desta quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado, no fim das contas, não foi bom para ninguém. O Flamengo segue em sétimo, com 40 pontos, e hoje estaria classificado para a Libertadores graças ao Cruzeiro, que já tem vaga e é o terceiro no Nacional. O Fluminense, por outro lado, está na parte debaixo da tabela, com 32 pontos, em 15.º, um acima do São Paulo, que abre a zona do rebaixamento.

Nos dois tempos desta quinta, o Fluminense usou os minutos iniciais para buscar o gol e teve êxito abrindo o placar no começo da segunda etapa com ajuda de Pará, que cortou cruzamento contra a própria meta. O Flamengo, por sua vez, teve Guerrero em campo por cerca de 35 minutos no segundo tempo, mas foi pobre na criação, chegando apenas em jogadas aéreas. Foi justamente desta forma que saiu o gol de empate com Réver.

O jogo era carregado de expectativa antes da bola rolar pela necessidade de vitória dos dois times. Pressionado pela zona de rebaixamento, o Fluminense começou em cima e obrigou Diego Alves a fazer duas boas defesas com apenas cinco minutos. Na primeira, Scarpa arriscou de fora da área e o goleiro espalmou para longe. Logo na sequência, Marcos Júnior recebeu dentro da área e finalizou rasteiro cruzado. Diego caiu bem e defendeu, tirando do alcance de Henrique Dourado.

O tempo foi passando e o Flamengo conseguiu equilibrar as ações. Apesar do crescimento, o time só chegava em jogadas de bola aérea, sentindo bastante o desfalque do meia Diego. Réver e Everton Ribeiro assustaram o goleiro Diego Cavallieri depois de cobranças de faltas laterais.

Aos 34 minutos, porém, em meio a uma pequena blitz, Réver criou a principal chance de gol, carimbando a trave em bate-rebate. Antes de ir para o intervalo, o Fluminense resolveu acordar e voltar a fazer Diego Alves trabalhar em cabeçada de Henrique Dourado.

O segundo tempo teve o mesmo roteio do primeiro. O Fluminense repetiu a estratégia de pressionar nos minutos iniciais e conseguiu abrir o placar aos seis minutos, em falha do lateral Pará. Após contra-ataque, Henrique Dourado recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. No meio da área, o lateral flamenguista tentou fazer o corte, mas fuzilou Diego Alves e fez a alegria da torcida tricolor.

Em busca do resultado, o Flamengo cresceu após tomar o gol. Com as entradas de Guerrero e Willian Arão, a equipe ganhou profundidade no campo de ataque, mas seguiu levando perigo apenas em cruzamentos. Autor do gol que levou o Peru para a repescagem para a Copa do Mundo, Guerrero tirou tinta da trave em cabeçada.

No jogo aéreo, portanto, veio o empate. Aos 24 minutos, depois de cobrança de falta de Everton, Réver, livre de marcação, testou firme para o fundo das redes.

O time rubro-negro tentou aproveitar o bom momento e encontrou espaços no lado esquerdo da defesa do Fluminense. Após boa jogada individual, Everton cortou o marcador dentro da área, mas no momento da tomada de decisão, escorregou e perdeu boa chance. No fim, os dois times trocaram ataques, se precipitando em alguns momentos, e o empate persistiu.

Os rivais voltam a campo no domingo, às 17 horas, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe o Avaí, novamente no Maracanã, enquanto o Flamengo visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 1 FLUMINENSE

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei (Guerrero), Réver, Juan e Pará; Rômulo (Willian Arão), Márcio Araújo (Trauco) e Everton Ribeiro; Berrío, Lucas Paquetá e Everton. Técnico: Reinaldo Rueda.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Gum (Nogueira) e Marlon; Richard, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa (Peu); Marcos Júnior (Romarinho) e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Pará (contra), aos seis, e Réver, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Berrío e Lucas Paquetá (Flamengo); Marcos Júnior, Douglas, Reginaldo e Lucas (Fluminense).

RENDA - R$ 1.240.835,00.

PÚBLICO - 32.747 pagantes (38.629 total).

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio (RJ).