Com gol contra de brasileiro, Jeonbuk vence por 4 a 1 e leva 5º lugar no Mundial

Com uma facilidade surpreendente, o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, goleou o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 4 a 1, nesta quarta-feira, em Osaka, no Japão, e faturou o quinto lugar do Mundial de Clubes da Fifa.

Atual campeão asiático, o Jeonbuk entrou em campo com várias modificações em seu time titular em relação à equipe que caiu por 2 a 1 diante do América do México, nas quartas de final. E, com uma formação bem diferente, abriu 3 a 0 no placar já no primeiro tempo com gols de Bo Kyung Kim, aos 18, Jong Ho Lee, aos 29, e um gol contra do zagueiro brasileiro Ricardo Nascimento, aos 41 minutos.

Na etapa final, a equipe sul-africana descontou o placar logo no início, aos 3 minutos, com Percy Tau, mas em nenhum momento conseguiu ameaçar o domínio do time sul-coreano, que depois decretaria a goleada por 4 a 1 com Shinwook Kim balançando aos redes aos 44. Antes disso, aos 17, o meia brasileiro Leonardo foi colocado em campo na equipe asiática ao substituir Yul.

Assim, o Mamelodi Sundowns fechou o Mundial de forma bastante decepcionante e pouco fez para justificar a condição de atual campeão do continente africano. Derrotado anteriormente por 2 a 0 pelo japonês Kashima Antlers na sua estreia, em confronto válido pelas quartas de final, o time terminou a competição em sexto lugar com apenas um gol marcado e seis sofridos.

O Sundowns só conseguiu ser melhor do que o neozelandês Auckland City, campeão da Oceania, que fechou o Mundial de Clubes em sétimo e último lugar após ser derrotado por 2 a 1 pelo Kashima Antlers em sua estreia.

O primeiro finalista do Mundial será definido ainda nesta quarta-feira no confronto entre Atlético Nacional, da Colômbia, e Kashima. Já a outra vaga na decisão será decidida nesta quinta-feira, a partir das 8h30 (de Brasília), entre o favorito ao título Real Madrid e o América do México, em Yokohama.

FICHA TÉCNICA

JEONBUK HYUNDIAI 4 X 1 MAMELODI SUNDOWNS

JEONBUK HYUNDIAI - Hong; Choi, Eun, Young Chan Kim e Park; Jang, Han, Jan Sung Lee, Bo Kyung Kim e Yul (Leonardo); Jong Ho Lee (Shinwook Kim). Técnico: Kang-Hee Choi.

MAMELODI SUNDOWNS - Onyango; Morena (Mohomi), Arendse, Ricardo Nascimento e Langerman; Mabunda, Kekana, Dolly e Billiat (Mbekile); Lucas Castro (Vilasaki) e Percy Tau. Técnico: Pitso Mosiname.

GOLS - Bo Kyung Kim, aos 18, Jong Ho Lee, aos 29, e Ricardo Nascimento (contra), aos 41 minutos do primeiro tempo; Percy Tau, aos 3, e Shinwook Kim, aos 44 do segundo.

ÁRBITRO - Nawaf Shukralla (BHR).

CARTÕES AMARELOS - Kekana e Madunda.

PÚBLICO - 5.938 torcedores.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Suita City Football Stadium, em Osaka (JAP).